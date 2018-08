Tetoválása miatt került bajba az Everton új szerzeménye

Szokatlan problémával kell megküzdenie az Everton futballcsapatának. A liverpooli klub ugyanis a napokban szerződtette az FC Barcelona hátvédjét, Lucas Dignet. Mi lehet ezzel a baj? Nos, mint kiderült, a hátvéd mellkasára a következő felirat van felvarrva:

A felirat kísértetiesen hasonlít a városi rivális legendássá váló himunszára, a You’ll never walk alone-ra, így aztán érthető módon a szurkolók félreértették a helyzetet és elárasztották a klubot üzeneteikkel. Úgy fest az Evertonnál úgy érezték, hogy le kell hűteni a kedélyeket, így Digne bemutatásánál külön kitért tetoválására a futballista.

– szögezte le a francia védő.

💬 | “My tattoo is not about football. I said no to Liverpool two times. I am Blue!” – @LucasDigne.https://t.co/9vE7CQS9rg

— Everton (@Everton) 2018. augusztus 3.