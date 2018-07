Barca: a Nou Camp név is áldozatul esik az üzletnek

A 99.354 férőhelyes Nou Camp stadion 2022-ig megújul, amitől a katalán klubnál jelentős többletbevételt remélnek. Ha feladják a tradíciót és eladják a nevét.

Már házasodni is lehet a Camp Nouban

A 99.354 férőhelyes Nou Camp stadion 2022-ig megújul, amitől a katalán klubnál többletbevételt remélnek. Hogy hogyan? A Barcelona már el is adta a jogot a Van Wagner Sports & Entertainment ügynökségnek a stadion nevének és egyéb jogainak értékesítésre.

Ilyen lesz az új Nou Camp, mi legalábbis egyelőre ennél a névnél maradunk:

Az FC Barcelonát a világ három legnagyobb, legismertebb sport-márkaneve között tartják számon. Csak az összehasonlítás végett: az AS Roma új stadionjának – amely a tervek szerint augusztus 18-án nyitja meg a kapuit – nevét évi 15-20 millió dollárért kívánják értékesíteni.

A legnagyobb ilyen névadó üzletet az Arsenal kötötte eddig. Az Emirates 15 évre, 180 millió dollárért vásárolta meg a névadó és a mezszponzor jogot még 2004-ben. Így egyes feltételezések szerint a Barca akár az évi 30 millió dolláros díjat is elérheti.

A Barcelonával most üzletet kötő cég, a Van Wagner elnök-vezérigazgatója, Jeff Knapple is részt vett abban az üzletben, úgyhogy gyakorlat, referencia van bőven. Az új Nou Camp, ami várhatóan már nem lesz Nou Camp 6000 új ülőhellyel bővül, így 105 ezres kapacitásával már Európa legnagyobb labdarúgó stadionja lesz. A tervek szerint mindez 680 millió dollárba kerül. A kérdés csak az, a Barca-rajongók mennyire lesznek toleránsak a névváltoztatással – számolt be a sportsbusinessdaily.com.