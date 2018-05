Ők azok, akiket nem fognak visszasírni a Barcelona-drukkerek

Szinte tökéletes szezont zárt a Barcelona, hiszen a bajnokságot és a Király-kupát megnyerte a klub, de a Bajnokok Ligája-kiesés fájó seb lehet a játékosok és szurkolók számára, hiszen 4-1-es előnyről sikerült kipottyanni a Roma ellen.

Azt már tudni lehet, hogy 22 év után távozik a klubtól az egyik klasszis, Andrés Iniesta, de úgy néz ki, rajta kívül is lesznek még páran, akiknek az ősztől máshol kell boldogulniuk.

A Barcelona-közeli Sport nevű lap öt játékost említ, aki nagy valószínűség szerint a nyáron kereshet magának új klubot.

A portugál André Gomes idén sem tudott meghatározó ember lenni, tavaly még 1590 percet játszott, most viszont 629-nál megállt, és mindössze hatszor volt a kezdőcsapat tagja. Szezon közben be is vallotta, hogy nehezen viselte a feléje irányuló kritikákat, és emiatt rendre görcsös volt a meccseken, de később sem sikerült maradandót alkotnia,

pedig két éve 35 millió eurót fizetett érte a Barca.

Paco Alcácer sem sok vizet zavart, 693 percet játszott a bajnokságban, összehozott négy gólt, de valószínűleg kevés Barcelona-drukker ejtene könnyeket érte, ha távozna. A négy góljából kettőt novemberben szerzett a Sevilla ellen 2-1-re megnyert rangadón, a maradék kettőt pedig a Bilbao és a Celta Vigo ellen jegyezte. Érte is 30 millió eurót fizetett a Barca anno a Valenciának, de Philippe Coutinho és Ousmane Dembélé érkezése megpecsételte a sorsát.

Aleix Vidal gyakorlatilag már el is köszönt, a Real Sociedad elleni utolsó meccs után az írta a közösségi oldalán, hogy itt a vége. A jobb oldalon védőként és szélsőként is használható Vidal már télen is távozhatott volna, de maradt, de Ernesto Valverde összesen 106 pernyi lehetőséget adott neki karácsony után a bajnokságban.

Lucas Digne Rómában stabil kezdőnek számított,

Barcelonában viszont kicsit nagy volt rá a kabát, és nem tudta kiszorítani Jordi Albát.

A francia balbekk még csak 24 éves, és bár a vébén nem tudja megmutatni magát, nem kell félnie attól, hogy nem talál magának új csapatot, a Juventust például gyakran emlegették vele kapcsolatban.

Az ötödik név azért meglepő, mert a kolumbiai belső védő, Yerry Mina csak a télen érkezett, öt bajnokin kapott lehetőséget, és ha nem is nyújtott kiegyensúlyozott teljesítményt, még csak 23 éves, és elég annyit mondani, hogy nála rutinosabb játékosokkal is előfordult már, hogy nehezen illeszkedtek be, Leonardo Bonucci például hiába volt király a Juventusban, a Milanban idén hónapokig úgy játszott, hogy a piros-feketék szurkolói csak pislogtak, mi történt vele. Az is lehet, hogy a Barca kölcsönadja őt, hogy beleszokjon az európai fociba, mindenesetre csodálkoznánk, ha máris lemondana róla a vezetőség.