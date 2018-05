Megvan a Paris Saint-Germain új edzője

A német Thomas Tuchelt nevezték ki a Paris Saint-Germain labdarúgócsapatának vezetőedzőjévé. A 44 éves szakember előzőleg két évig irányította a Borussia Dortmundot, amelytől tavaly májusban távozott.

Paris Saint-Germain are delighted to announce that Thomas Tuchel will be the new first-team coach next season !

The German tactician has signed a two year contract with the French champions 🔴🔵 pic.twitter.com/JoeU0jMqFC

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) 2018. május 14.