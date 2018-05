David de Gea a csütörtök este pozitív hőse

A Premier Leauge 31. fordulójából elhalasztott és csütörtök este lagymatagul zajló, majd egy Paul Pogba Mark Noble párharc után verekedésbe torkolló West Ham United – Manchester United (0-0) meccsről már beszámoltunk korábban.

A pofonosztáson túl azonban akadt egy figura, aki a pozitív hőse lett az angol bajnokság ezüstérméről matematikailag is végleg döntő mérkőzésnek. David de Gea elképesztőt produkált az évben. Nyugodtan kijelenthető, ha a spanyol kapus nincs, nincs MU-ezüstérem, és alighanem José Mourinho mester is éppen a magyarázatok gyártásával lenne elfoglalva.

A portugál hálás lehet a spanyolnak, mert a Manchester United kapuját David de Gea védi, még pedig úgy, hogy a Premier League idei 37 mérkőzéséből a West Ham elleni volt a 18., ahol nem került a labda a hálójába.

Ezzel idén az övé az angol Aranykesztyű.

