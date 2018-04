Európa Liga: Gulácsiék előnyben, hengerelt az Arsenal

A negyeddöntőnél tart a labdarúgó Európa Liga és van magyar érdekeltség, Gulácsi Péter csapata, az RB Leipzig még talpon van. A lipcseiek a Marseille-t fogadták hazai pályán, Gulácsinak pedig már rögtön a találkozó elején akadt védeni valója. A 42. percben kapufáig jutottak a franciák, majd a szünet előtt vezetést szerzetek a hazaiak (Gulácsi két újabb hárítása után), Timo Werner lövése ment el laposan a kapus alatt. A második játékrész már kevés izgalmat hozott, nem is változott az állás. Gulácsi, ha beleért a második félidőben Ocampos lövésébe, akkor az hatalmas bravúr volt. A Lipcse 1-0-ról várhatja a visszavágót.

Két taktikailag felkészült csapat játszott egymással. Az első meccset megnyerni remek, de még mindig szoros a párharc, úgyhogy meg kell próbálni gólokat szerezni majd a visszavágón

– nyilatkozta Gulácsi a mérkőzés után.

Az összefoglaló:

Az Arsenal és a CSZKA Moszkva első félideje összesen öt(!) gólt hozott. Már a meccs elején volt egy les miatt meg nem adott gólja az Arsenalnak, majd Aaron Ramsey pillanatokkal később szabályos találatot is szerzett, amivel 9. percben már vezettek a londoniak. Az első negyedóra letelte előtt egyenlítettek az oroszok, de Alexandre Lacazette egy némi késlekedéssel befújt tizenegyest értékesítve újra az Arsenalt juttatta előnybe.

A 28. percben volt az igazi parádé, Mesut Özil passza után Ramsey sarokkal szerzett káprázatos gólt.

Lacazette is megszerezte a maga második ólját nem sokkal később, így harminc percen belül rúgott négyet az Arsenal. A második félidőben továbbiakat lőhettek volna, de a CSZKA előtt is akadt pár lehetőség. Gól nem volt több, és ha nem is csoda, de hatalmas meglepetés lenne, ha nem az Arsenal menne tovább az elődöntőbe.

Egy félidő, öt gól:

Az Atlético Madrid a Sportingot fogadta és úgy nyert 2-0-ra, hogy ahhoz a portugál védelem kapitális hibái kellettek. A vendégek kezdték a mecset, de eladták a labdát a tizenhatosuk előtt, Koke pedig 22 másodperc után meg is szerezte a spanyoloknak a vezetést. A 40. percben Jeremy Mathieu volt bizonytalan utolsó emberként, a labda túlcsorgott rajta, Antoine Grizemann meg kihasználta a lehetőséget. Nagyobb különbséggel is nyerhetett volna az Atlético, de 2-0 maradt a vége.

Kapitális védelmi hibák a Sportingtól:

Érdekes forgatókönyv szerint zajlott a Lazio – Salzburg mérkőzés: az olaszok szerztek vezetést, majd egy büntetőből még az első félidőben egyenlített az osztrák csapat. A hazaiak a második félidő elején is korán betaláltak, de a 71. percben ismét egalizált a Salzburg. Ekkor izgalmas ígérkezett a hajrá, aztán a Lazio lőtt két percen belül két gólt és eldöntötte az első meccset.

A végét nyomta meg a Lazio:

A negyedik hazai találatot Ciro Immobile szerezte, akinek elég szép statisztikája van a sorozatban: 35 EL-mérkőzésen kezdett, 37 gólja és 8 gólpassza van.

Eredmények – Európa Liga, negyeddöntők, 1. mérkőzés SS Lazio (olasz)-Salzburg (osztrák) 4-2 (1-1)

gól: Lulic (8.), Parolo (49.), Anderson (74.), Immobile (77.), illetve Berisha (30., 11-esből), Minamino (71.) Atlético Madrid (spanyol)-Sporting Lisboa (portugál) 2-0 (2-0)

gól: Koke (1.), Griezmann (40.) Arsenal (angol)-CSZKA Moszkva (orosz) 4-1 (4-1)

gól: Ramsey (9., 28.), Lacazette (23., 35., előbbit 11-esből), illetve Golovin (15.) RB Leipzig (német)-Olympique Marseille (francia) 1-0 (1-0)

gól: Werner (45+1.)

Odd ANDERSEN / AFP