Újabb Dárdai fiút hívtak meg a német válogatottba

A Délmagyarország újságírója Berlinben járt, ahol interjút készített a Hertha edzőjével, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányával, Dárdai Pállal.

Dárdai azt mondja, a telefonját már nem veszi fel újságíróknak, mert akkor vége lenne az életének, de azokra, akik kilátogatnak hozzá, szívesen szakít időt.

“Ezeket a beszélgetéseket visszaolvasom, ezek valóban az én szavaim. Amiket lelopnak innen-onnan, azoknál sok a ferdítés.

Sokan valamiféle celebet akarnak csinálni belőlem, pedig az biztosan nem vagyok, a futballért dolgozom. Engem nem lehet lefotózni az éjszakában, egész héten melegítőben vagyok, akkor öltözöm át, ha meg kell jelennem valahol.

Ám azt látom, legtöbbször annyi a lényeg, hogy kattintsanak az olvasók, erre pedig úgy néz ki, alkalmas a nevem. Sok hír, ami rólam szól, kacsa vagy félrefordítás” – tárt fel egy manapság nem szokatlan jelenséget az edző.

A magyar futballról ezúttal nem akart sokat beszélni, de azt megjegyezte, hogy

ha egy fiatal játékos szeretne valamit elérni, annak 16 évesen ki kell kerülnie külföldre.

Dárdainak most csak a Hertha számít, és a következő szezonban komoly célokat tűz majd a jelenleg 11. helyen álló csapata elé.

“A miénk egy nagyváros kis csapattal. Egy nagy csapathoz pénz kell, na, az itt nincs. Törzsszurkolóink, a Herthanerek harmincháromezren lehetnek, a többiekkel egészül ki a szám negyven-, negyvenötezerre. Attól is sok függ, ki az ellenfél, őket mennyien kísérik el. Ezért szeretne a Hertha egy új, ötvenötezres stadiont felhúzni a mostani mellé, az csurig lenne” – magyarázta, hozzátéve, hogy a válogatottnál remekül működött, amikor megkérte a szurkolókat, hogy a meccs közben ne fütyüljék ki a csapatot.

Dárdai három fia is a berlinieknél futballozik, a legnagyobb gyerek, Palkó már be is mutatkozott a nagycsapatban,

és most a középső fiú, Márton is tett egy komoly lépést.

“Marci ugyanolyan alázatos, mint én voltam, ő a többiekhez képest kevesebb genetikát kapott sebességben, de nagy játékintelligenciája van. Annak ellenére meghívták az U16-os német válogatottba, hogy még nincs meg a papírja” – árulta el a büszke apuka, aki azért még nem biztos benne, hogy fiaiból futballista lesz, annak ellenére, hogy mindhárman tehetségesek.