Kórházba került az edző, akit pénztárszalaggal dobtak fejbe

Elmaradt a görög labdarúgó-bajnokság vasárnap estére kiírt rangadója, a PAOK-Olimpiakosz találkozó, mert a vendégek vezetőedzőjét, Oscar Garcíát röviddel a kezdés előtt fejbe dobták.

Egybehangzó médiainformációk szerint a kispad felé tartó spanyol szakembert egy pénztárgépszalaggal találták el úgy,

hogy kórházba is kellett szállítani.

Olympiakos manager Oscar Garcia was “seriously injured” before the start of the match against PAOK when the toilet paper hit him in the face tonight. pic.twitter.com/h75rTvFikO

— When Sunday Comes (@WSCsupporters) 2018. február 25.