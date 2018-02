A Benfica még szombaton, a portugál labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában legyőzte idegenben a Portimonensét, a találkozó hőse az a Franco Cervi volt, aki két gólt is szerzett. A 23 éves argentiné volt a győztes találat is: szabadrúgásból a kapufa segítségével döntötte el a meccset. Előkerült egy videó, amin jól látható, edzésen is szinte megszólalásig hasonló gólt rúgott: