A Juve-stadionban el van átkozva a Roma

A Roma úgy utazhatott el a Juventushoz, hogy utolsó hét tétmeccsét elvesztette a Zebrák vendégeként. Most sem indult jól a találkozó, mert az addig is fölényben játszó Juve a 18. percben előnybe került, Alisson kétszer is nagyot védett, de a harmadikra Benatia bekotorta a labdát.

A második félidő nagy részében is a Juventus dominált, de a végén azért a Roma simán egyenlíthetett volna, Florenzi emelését a léc hárította, Schick pedig hiába törhetett kapura egy az egyben Benatia nagy bakija után, a tavaly még a Romát erősítő, most Buffont helyettesítő Szczesny bravúrral védeni tudott. Igaz, a két szituáció között az ex-római Pjanic is lőtt egy nagy kapufát, Alisson ebbe is beleért.

Így aztán a Juve felnyomult a második helyre, kihasználva az Inter vereségét, a Roma pedig már hét pontra van az éllovas Napolitól, igaz, van egy elmaradt meccse.