Cheerleader-múltból ezüst, lelki újrakezdésből arany – elsöprő magyar éremeső a légtorna-Eb-n

Novothny Gréta 12 éve légtornázik, korábban karikán versenyzett, most pedig több különleges eszközön is dolgozik. A hammockhoz részben egy sérülés után jutott el: ez volt az a pont, amikor új irányokat kezdett keresni a sportágon belül.

Volt egy sérülésem karikán, és egy ideig nem is csinálhattam semmit. Ez rádöbbentett arra, hogy nincs idő pazarolni, ezért kipróbáltam azokat az eszközöket, amelyeket mindig is szerettem volna

– idézte fel.

A sérülés után néhány hónappal már újra versenyzett, méghozzá profi kategóriában, karikán. A hosszabb kihagyás nem emiatt jött, hanem az érettségi időszaka miatt. 2025 ősze óta viszont folyamatosan versenyez hammockon és loopson is.

A visszatérés nemcsak fizikailag, hanem fejben is fordulópontot jelentett számára. Gréta korábban izgult a versenyek előtt, a sérülés után viszont megváltozott a sporthoz való viszonya.

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„Mindig nagyon féltem, nagyon szorongtam, remegtem, nem tudtam enni. Most pedig próbáltam sokkal jobban megszeretni, amit csinálok, jól érezni magam közben, és élvezni azt, hogy előadhatom, ami a fejemben van. Most már szerintem egészségesebb a kapcsolatom a versenyzéssel” – fogalmazott.

Az eredmények azt mutatják, hogy a váltás működött. Gréta idén a budaörsi Európa-bajnoksággal együtt kilenc versenyen indult, és mind a kilencet megnyerte.

Hobbiból indult, Eb-érem lett belőle

Kovács Barbara ezüstérme legalább annyira emberi történet, mint a Grétáé. Ő 36 évesen állhatott fel az Európa-bajnoki dobogóra, miközben 32 évesen kezdett légtornázni. Korábban válogatott cheerleader volt, de versenytáncosként és akrobatikus rock and rollosként is kipróbálta magát, miközben a párizsi paralimpián a magyar csapat sajtófőnökeként dolgozott.

A légtorna váratlanul keltette fel az érdeklődését. Egy minisztériumban dolgozott, amikor két kolléganője hobbiból belekóstolt a sportágba, fotókat tettek ki róla, Barbara pedig azonnal ráérzett, hogy ezt neki is ki kell próbálnia.

Néztem, hogy úristen, ez de izgalmas, ezt nekem is át kell élnem

– idézte fel.

A légtorna előtt, egy korábbi sportolói időszakában volt már sérülése, ezért az új mozgásformát eleinte nem versenycélokkal, hanem hobbiként képzelte el. A terv nem egészen így alakult. „Nem jött össze ez a dolog, hiszen itt vagyunk a légtorna Európa-bajnokságon” – mosolyodott el azon, hogy a hobbiból végül nemzetközi versenyzés lett.

Barbara is karikával kezdett, de később eltávolodott ettől az eszköztől. Egy túledzésből fakadó combhajlítósérülés után a hammockban találta meg azt, amit a teste is jobban bír.

„Láttam valakit hammockozni, és nagyon megfogott az egész, az eszköz maga is. Körülbelül egy éve kezdtem el, és ezt a testem is jobban szereti” – magyarázta.

Harminchat éves légtornászként tudatosabban kell készülnie, mint a fiatalabb versenyzőknek: komolyan veszi a bemelegítést, külön nyújtásokra jár, kéthetente fizioterapeuta kezeli a mikrosérüléseit. A felnőtt kategóriában 18 és 39 év közötti versenyzők indulnak együtt, Barbara sokszor jóval fiatalabbakkal méri össze a tudását.

Az ezüstöt nem elveszített aranyként, hanem hatalmas sikerként élte meg, így Gréta sikerének is őszintén tudott örülni.

„Ez nekem abszolút egy megnyert ezüstérem. Ez az első nemzetközi érmem a légtornában, főleg annak tudatában, hogy egy éve hammockozom, négy éve légtornázom, és annyi idős vagyok, amennyi” – nevetett.

A felnőtt amatőr hammock kategóriában ráadásul teljes magyar dobogó született: Novothny Gréta és Kovács Barbara mögött Pajor Regina végzett a harmadik helyen. Pajor az első napon egy másik számban is közel került a dobogóhoz, a felnőtt női amatőr silks mezőnyében negyedik lett.