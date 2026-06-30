műkorcsolyahalálgyászartur dmitrijev
Sport

Infarktust kapott, majd műtét után meghalt a műkorcsolyázás legendája

ALBERTVILLE, FRANCE - FEBRUARY 11: Natalia Michkouteniok and Artour Dmitriev of the Unified Team compete in the Pairs Free Skate event in the Figure Skating competition of the 1992 Winter Olympic Games on February 11, 1992 in the Olympic Hall in Albertville, France; they were the gold medalists in the event. (Photo by David Madison/Getty Images)
David Madison / Getty Images
Artuk Dmitrijev és Natalja Miszkutyonok az albertville-i olimpián
24.hu
2026. 06. 30. 19:30
ALBERTVILLE, FRANCE - FEBRUARY 11: Natalia Michkouteniok and Artour Dmitriev of the Unified Team compete in the Pairs Free Skate event in the Figure Skating competition of the 1992 Winter Olympic Games on February 11, 1992 in the Olympic Hall in Albertville, France; they were the gold medalists in the event. (Photo by David Madison/Getty Images)
David Madison / Getty Images
Artuk Dmitrijev és Natalja Miszkutyonok az albertville-i olimpián
Ötvennyolc éves korában meghalt Artur Dmitrijev, kétszeres olimpiai aranyérmes, kétszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok orosz műkorcsolyázó.

Tamara Moszkvina, akinek irányítása alatt Dmitriev pályafutása legnagyobb győzelmeit érte el, arról számolt be, hogy egykori tanítványa néhány nappal ezelőtt szívrohamot kapott egy orjoli edzőtáborban. Kedden Moszkvában műtéten esett át, és mesterséges kómába helyezték, amelyből soha nem épült fel.

Aorta disszekción esett át, az orvosok mindent megtettek a megmentéséért. A műtétet elvégezték, de a teste nem bírta, és feladta a küzdelmet

– nyilatkozta korábbi partnere, Okszana Kazakova.

Dmitrijev azzal írt sporttörténelmet, hogy párosban első férfiként nyert olimpiát különböző társakkal, hasonlóra azóta sem volt képes más. Dmitrijev 1992-ben, Albertville-ben Natalja Miszkutyonokkal bizonyult a legjobbnak az ötkarikás játékokon, 1998-ban, Naganóban Okszana Kazakovával. Előbbivel még olimpiai ezüstérmet is nyert, illetve mindkétszer vele lett világbajnok, két Eb-címük mellett pedig háromszor a dobogó harmadik fokára állhattak.

Az orosz szövetség tájékoztatása szerint Dmitrijev visszavonulását követően profiként maradt a sportágban, részt vett versenyeken és bemutatókon, majd visszatért hazájába és edző lett.

Előbb Moszkvában tevékenykedett, az elmúlt években pedig Szentpéterváron párosokkal dolgozott.

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Drámai párbaj: Paraguay tizenegyesekkel kiverte a németeket

Friss

Népszerű

Összes
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 30: Antonio Nusa #20 of Norway celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Cote d'Ivoire and Norway at Dallas Stadium on June 30, 2026 in Arlington, Texas. Alex Slitz/Getty Images/AFP
Foci-vb: Elefántcsontpart – Norvégia 1-2 (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik