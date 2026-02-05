„Ez tényleg brutális volt” – óriásit esett, lüktető fejjel, vérző orral és fájó térddel csorgott célba az osztrák síző

Csütörtökön az osztrák Daniel Hemetsberger esett hatalmasat a világ egyik legnehezebb és leggyorsabb lesiklópályáját, a Stelvión – de akkorát, hogy a becsapódása során még a sisakja is lerepült.

Fejjel a védőhálóba ütköztem, tényleg brutális volt

– jegyezte meg a Salzburger Nachrichtennek. „Ugyanazt a hibát követtem el, mint Kitzbühelben: az egyik sílécem kifordult, a másik egyenesen maradt, és máris vége volt mindennek. Bosszantó, mert már kétszer elkövettem ezt a hibát.”

Hemetsberger elég szerencsésnek tartja magát, hiszen megúszta komolyabb sérülés nélkül, noha a nyakával elcsapott egy kaput, és a sisakját is elveszítette, mielőtt a védőhálóba csúszott volna.

A televíziós felvétel tanúsága szerint 119 km/órás sebességnél veszítette el egyensúlyát.

„Elég erős becsapódás volt, de most már nem aggódom emiatt. Még mindig bízom a sisakban, már sokszor megmentett” – tette hozzá a célvonalba lüktető fejjel, vérző orral és fájó térddel becsorgó sportoló.

„Csak a térdem fáj, de úgyis a rossz” – mondta szinte ironikusan.

Az Osztrák Síszövetség a biztonság kedvéért elküldte kivizsgálásra a versenyzőt, hogy kiderüljön, nincs-e agyrázkódása.