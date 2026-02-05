téli olimpia 2026lesiklásbukásdaniel hemetsberger
Sport téli olimpia 2026

„Ez tényleg brutális volt” – óriásit esett, lüktető fejjel, vérző orral és fájó térddel csorgott célba az osztrák síző

Austria's Daniel Hemetsberger takes the start of the second official training for the men's downhill alpine skiing event ahead of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Stelvio Ski Centre in Bormio (Valtellina) on February 5, 2026.
Fabrice COFFRINI / AFP
Csütörtökön az osztrák Daniel Hemetsberger bukott nagyot
24.hu
2026. 02. 05. 16:46
Egy nappal azt követően, hogy mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani a norvég alpesi sízőt, Fredrik Möllert, újabb nagy bukás borzolta az idegeket a milánói-cortinai téli olimpián.

Csütörtökön az osztrák Daniel Hemetsberger esett hatalmasat a világ egyik legnehezebb és leggyorsabb lesiklópályáját, a Stelvión – de akkorát, hogy a becsapódása során még a sisakja is lerepült.

Fejjel a védőhálóba ütköztem, tényleg brutális volt

jegyezte meg a Salzburger Nachrichtennek. „Ugyanazt a hibát követtem el, mint Kitzbühelben: az egyik sílécem kifordult, a másik egyenesen maradt, és máris vége volt mindennek. Bosszantó, mert már kétszer elkövettem ezt a hibát.”

Hemetsberger elég szerencsésnek tartja magát, hiszen megúszta komolyabb sérülés nélkül, noha a nyakával elcsapott egy kaput, és a sisakját is elveszítette, mielőtt a védőhálóba csúszott volna.

A televíziós felvétel tanúsága szerint 119 km/órás sebességnél veszítette el egyensúlyát.

„Elég erős becsapódás volt, de most már nem aggódom emiatt. Még mindig bízom a sisakban, már sokszor megmentett” – tette hozzá a célvonalba lüktető fejjel, vérző orral és fájó térddel becsorgó sportoló.

„Csak a térdem fáj, de úgyis a rossz” – mondta szinte ironikusan.

Az Osztrák Síszövetség a biztonság kedvéért elküldte kivizsgálásra a versenyzőt, hogy kiderüljön, nincs-e agyrázkódása.

