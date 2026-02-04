Veszélye került Fredrik Möller szereplése a milánói-cortinai téli olimpián, a norvég alpesi síző ugyanis nagyot esett a szerdai edzésnapon, és mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Bár a hivatalos megnyitó pénteken lesz, szerdán már beindul az olimpiai nagyüzem, a férfi lesiklók tartanak hivatalos edzésnapot, este pedig elkezdődnek a curlingtorna küzdelmei. A sízőknél a norvég Möller egy balos kanyarban veszítette el az egyensúlyát, elesett, csúszás közben az egyik léce is leoldódott – szerencséjére azonban még a védőháló előtt megállt.

Nem ez az első nagy esése a szezonban

Ugyanakkor a bal karját fájdalmasan lógatta, az egészségügyi stáb pedig egyből a segítségére sietett, az edzést pedig egy időre félbeszakították. Végül mentőhelikopterrel egy közeli kórházba szállították, a sérülése súlyosságáról későbbre ígértek tájékoztatást a norvég TV2 cikke szerint.

A lap szerint Möllertől érmet reméltek az olimpia előtt, noha decemberben már volt egy súlyos bukása, akkor a szegycsontján keletkeztek törések, és két fogát is elveszítette.

A 25 éves norvégnak eddig három dobogós helyezése van a Világkupán, a legnagyobb sikere eddig, hogy 2024-ben, Bormióban megnyerte a szuperóriás-műlesiklást. További hat alkalommal a legjobb tízben végzett.