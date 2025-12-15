A sport összehoz mindenkit: ugyanazon a dobogón állt egy ukrán, egy orosz és egy izraeli sportoló

„Megérte az a hatalmas munka, amit az elmúlt egy évben beletettünk” – értékelt Simkó Georgina, a Magyar Légtorna Szövetség elnökhelyettese. Különleges jelentőségűnek nevezte, hogy

Magyarország rendezhette az eseményt: idehaza a rúdsport és a légtorna 2024-ben vált elfogadott sportággá, ezek után pedig rendkívül megtisztelő volt, hogy a nemzetközi szövetség Magyarországnak adta a rendezés jogát.

31 ország, rekordnevezés

A vb létszámadatai önmagukban is jelzik a sportág fejlődését. Simkó Georgina felidézte, hogy a tavalyi, olaszországi világbajnokságon 660 versenyző indult, idén előzetesen 700 körüli indulóval számoltak, ehhez képest a regisztráció végére 1038 nevezés érkezett.

Erre még nem volt példa egyetlen nemzetközi versenyen sem

– jegyezte meg.

A végső indulói létszám 940 lett, a versenyzők 31 országból érkeztek.

„A sport összehoz mindenkit”

Az elnökhelyettes a világbajnokság egyik legfontosabb üzeneteként azt emelte ki, hogy a sport képes összekötni embereket és országokat.

Egy alkalommal ugyanazon a dobogón állt egy ukrán, egy orosz és egy izraeli sportoló, és nekem ilyenkor összefacsarodik a szívem, hiszen ez tökéletes példa arra, hogy a sport összehoz mindenkit.

Őszintén remélem, hogy 2026-ban, a következő világbajnokságon már nagyon-nagy békességben állhatnak együtt a dobogón ezek a nemzetek is.”

Simkó Georgina külön hangsúlyozta a paraversenyek jelentőségét is.

„Előfordult, hogy a versenyző két mankóval jött fel a színpadra, letette az egyiket, megfogta a rudat, aztán leteszi a másikat is. Abban a három és fél percben, amíg a színpadon van, nincs mankója, ugyanolyan versenyző, mint bárki más. És amikor vége a 3 és fél percnek, újra egy mankóval élő parasportoló lesz. De ezt az élményt, amit közösen átélünk egy légtérben, csak az érzi, aki részt vesz ebben.”

Magyar érmek és első hely rúdsportban

A rúdsportban a magyar csapat egyetlen aranyérmét pénteken Balogh Luca Panna és Szántó Kíra Amira szerezte meg a Senior Competitive duo mix kategóriában.

„A korai ébredés és a színpadpróba után az olyan szokásos verseny előtti teendők következtek, mint a haj és a smink elkészítése, illetve a koreográfia, az emelések és a szinkrontáncok utolsó összehangolása” – idézte fel Balogh Luca Panna az előkészületeket.

„Első körben mindig az a célunk, hogy kihozzuk magunkból a legjobbat, hogy bemutassuk a hosszú hónapok alatt, kemény munka árán begyakorolt gyakorlatunkat, és hogy élvezzük a színpadon töltött időt. Ennek az élménynek a mélységét csak növelte a tudat, hogy itthon, a családunk és a barátaink előtt adhatunk elő, ami természetesen plusz motiváció volt” – mesélték a versenyzők.

Szántó Kíra Amira a gyakorlat közbeni fókuszt így írta le: „A színpadon csakis egymásra koncentráltunk, hiszen a szinkronitás erős alapját adja a koreográfiánknak, valamint a duó a rúdsport nagyon komplex ágazata, ahol egyes elemekben teljesen a másikra vagyunk utalva, így ez a fajta összhang, ami kettőnk között van, elengedhetetlen.”

A dobogó tetején állni, énekelni a himnuszt mindig egy megható és hálás momentuma a versenynek, amikor minden nehéz edzés, fájdalom, hajnalokig tartó edzés utáni tanulás és izzadtságcsepp értelmet nyer

– jegyezte meg Kíra.

Az álmok felé megtett lépések

A közös munkáról így meséltek: „Az elejétől fogva nagyon jól tudunk együttműködni, és a kezdeti sportolói kapcsolat mára barátsággá alakult. Mind a ketten 110 százalékosan küzdünk a céljainkért, alázattal fordulunk a sportunk, edzőnk és egymás felé, és kitartóan tökéletesítjük minden megtett lépésünket az álmaink felé.”

„Ez a díj nálam az érmekkel és kupákkal teli vitrin egy kiemelt helyét kapta meg a már korábban, duóban megszerzett két Európa-bajnoki arany, valamint világbajnoki ezüstérem mellett, hiszen ez az egyik legszebben csillogó mind közül” – tette hozzá a duó egyik tagja.

A sportági tervek szerint 2026-ban már külön rendezik a rúdsport- és a légtorna-világbajnokságot.

A budaörsi vb pedig magyar szempontból is kiemelkedő mérleggel zárult: légtornában 50 magyar érem született (15 arany, 20 ezüst, 15 bronz), rúdsportban pedig összesen 8 (1 arany, 3 ezüst, 4 bronz).