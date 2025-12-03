Mészárlás a kézivébén, Norvégia megalázta Svédországot

A IV. csoport előzetesen rangadónak várt mérkőzésén az olimpiai és Európa-bajnok norvégok 39-26-ra kerekedtek a világbajnoki és olimpiai negyedik svédek fölé úgy, hogy a szünetben már 13 góllal vezettek (24-11).
Katrine Lunde nagyban hozzájárult mindehhez, a 45 éves kapus lenyűgöző, 50 százalékos védési százalékot mutatott fel a szünetig.
A végeredmény 39-26 lett, és a lapok nem kímélték a svéd együttest.
„Norvégia visszaküldte Svédországot a Kalmari Unióba” – nyilatkozta Gunnar Pettersen a norvég TV3 szakértője, utalva arra, hogy a svédek játéka olyan elmaradott volt, mintha a 15-16. századdal kellene összehasonlítani a jelenkort.
Norvégia megalázta Svédországot
– írta a norvég Dagbladet, amely szerint mészárlás történt a pályán.
Daniel Höglund, a Viaplay újságírója úgy fogalmazott, még sohasem látott ehhez foghatót.
Egy éve legyőztük Norvégiát az olimpián. És most? Történelmi megaláztatás
– mondta a kommentátor.
Claes Hellgren, a Viaplay Sweden kézilabda-szakértője szerint ez volt az egyik legrosszabb félidő, amit Svédország az utóbbi években produkált.
A norvégok ferencvárosi játékosa, Vilde Ingstad három gólt szerzett, a győri különítményéből Kristine Breistöl négyszer, Emilie Hovden háromszor, míg Veronica Kristiansen kétszer volt eredményes. Utóbbiak svéd klubtársai közül Linn Blohm ötször talált be, Nathalie Hagman nem szerzett gólt, a debreceni Kristin Thorleifsdóttir pedig kétszer vette be a norvég kaput.
Kézilabda, női vb, középdöntő, 1. forduló
I. csoport (Rotterdam):
Dánia – Szenegál 40-26 (20-11)
Magyarország – Románia 34-29 (18-16)
Japán – Svájc 27-21 (13-10)
A csoport állása: 1. Dánia 6 pont (115-76), 2. Magyarország 6 (92-71), 3. Románia 2 (91-100), 4. Svájc 2 (71-83), 5. Japán 2 (73-88), 6. Szenegál 0.
IV. csoport (Dortmund):
Norvégia – Svédország 39-26 (24-11)
Brazília – Dél-Korea 32-25 (16-11)
Angola – Csehország 28-25 (15-13)
A csoport állása: 1. Norvégia 6 pont (104-64), 2. Brazília 6 (91-74), 3. Angola 4, 4. Svédország 2, 5. Csehország 0 (70-87), 6. Dél-Korea 0 (67-100)