Mészárlás a kézivébén, Norvégia megalázta Svédországot

A IV. csoport előzetesen rangadónak várt mérkőzésén az olimpiai és Európa-bajnok norvégok 39-26-ra kerekedtek a világbajnoki és olimpiai negyedik svédek fölé úgy, hogy a szünetben már 13 góllal vezettek (24-11).

Katrine Lunde nagyban hozzájárult mindehhez, a 45 éves kapus lenyűgöző, 50 százalékos védési százalékot mutatott fel a szünetig.

A végeredmény 39-26 lett, és a lapok nem kímélték a svéd együttest.

„Norvégia visszaküldte Svédországot a Kalmari Unióba” – nyilatkozta Gunnar Pettersen a norvég TV3 szakértője, utalva arra, hogy a svédek játéka olyan elmaradott volt, mintha a 15-16. századdal kellene összehasonlítani a jelenkort.

Norvégia megalázta Svédországot

– írta a norvég Dagbladet, amely szerint mészárlás történt a pályán.

Daniel Höglund, a Viaplay újságírója úgy fogalmazott, még sohasem látott ehhez foghatót.

Egy éve legyőztük Norvégiát az olimpián. És most? Történelmi megaláztatás

– mondta a kommentátor.

Claes Hellgren, a Viaplay Sweden kézilabda-szakértője szerint ez volt az egyik legrosszabb félidő, amit Svédország az utóbbi években produkált.

A norvégok ferencvárosi játékosa, Vilde Ingstad három gólt szerzett, a győri különítményéből Kristine Breistöl négyszer, Emilie Hovden háromszor, míg Veronica Kristiansen kétszer volt eredményes. Utóbbiak svéd klubtársai közül Linn Blohm ötször talált be, Nathalie Hagman nem szerzett gólt, a debreceni Kristin Thorleifsdóttir pedig kétszer vette be a norvég kaput.