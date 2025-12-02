kézilabdanői kézi vbnői kézi vb 2025női kézilabda
A győri játékosnak egy meccsig tartott a kézilabda-világbajnokság

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
24.hu
2025. 12. 02. 17:16
Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Anna Lagerquist, svéd válogatott beálló számára sérülés miatt hétfőn véget ért a női kézilabda-világbajnokság.

A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC játékosát kisebb lábsérülése miatt csak a legutóbbi csoportmérkőzére tudták becserélni a keretbe, de a Brazília elleni találkozó 22. percében ismét megsérült. Örjan Johannesson csapatorvos elmondta, hogy Lagerquist elrugaszkodás közben úgy érezte, hogy megrepedt a sarokcsontja.

Áttekintettük az MR-felvételeket, és Svédországban további vizsgálatok várnak rá, majd néhány hétig gipszben lesz a lába, majd újabb vizsgálatok következnek

– olvasható a svéd szövetség honlapján.

A győri játékos úgy fogalmazott, mindent megtett, hogy visszatérhessen, és nagyon várta már, hogy játszhasson. A svédek egyébként 31-27-re kikaptak Brazíliától, így két pontot vittek magukkal a dortmundi középdöntőbe.

