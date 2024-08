Iman Helif sorstársa is aranyérmet nyert a párizsi olimpián

Olimpiai aranyérmet nyert Lin Jü-ting, a női 57 kilogrammos bokszolók között.

A tajvani versenyzőnek ugyanazzal a helyzettel kellett szembenéznie Párizsban, mint az algériai Iman Helifnek, akit azzal gyanúsítanak, hogy Y kromoszómája is van, valamint magas a tesztoszteronszintje. Ezekre hivatkozva a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) nem engedte indulni a világbajnokságon, azonban az olimpiai tornát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szervezte, amely engedélyezte az indulást. A vádakat egyébként az IBA nem bizonyította soha, a legutóbbi sajtótájékoztatóján pedig a vezetői elmondták, hogy nem is fogják bemutatni a teszteket, amelyekre hivatkoznak.

Lin megúszta, hogy ennyire a figyelem középpontjába kerüljön, viszont Helif mellett ő is áldozata volt az IBA döntésének, őt is ugyanezek a vádak értek. A tajvani ellenfelei közül a bolgár Szvetlana Sztaneva és a török Esra Yildiz az eredményhirdetést követően egy X-et formált az ujjaival, ezzel tiltakozva Lin ellen. A 28 éves bokszoló viszont így is simán bejutott a döntőbe, ahol egyhangú pontozással legyőzte Julia Szeremetát. A lengyel lány egyébként már nem tiltakozott ellene, hanem egymást megölelve zárták le a döntőt. Az eredményhirdetést követően el is érzékenyült Lin.

Love. I hope this is the image remembered and not the hate. Lin Yu-Ting being comforted by other medalists after she won gold and made history. Everyone knows what she has had to go through these past few days and how hard she fought for her country, her mom, and herself. pic.twitter.com/FuWhfqKooX

— Yuh-Line Niou (@yuhline) August 10, 2024