Márton Vivianáé a párizsi arany, ez az olimpiák első magyar taekwondós érme

A 18 éves Márton Viviana győzött a női taekwondósok 67 kilogrammos mezőnyében, miután a döntőben nyert a világbajnoki ezüstérmes, második helyen kiemelt Aleksandra Perisic ellen. Ez a magyar taekwondosport első olimpiai érme.

Márton élete első olimpiáján szerepel, az első fordulóban pedig a nála magasabban rangsorolt elefántcsontpartival, Ruth Gbagbival meccselt, aki ellen megnyerte az első menetet, majd elveszítette a másodikat, végül egy szoros harmadik felvonásban biztosította be a továbbjutást. A negyeddöntőben az amerikai Kristina Teachout következett, aki ellen egy rendkívül vagány és látványos, sok pontot érő akciót hozó összecsapáson harcolta ki a négy közé jutást. Az elődöntőben aztán a legnehezebb ellenfelet, az első kiemelt Sarah Chaarit is legyőzte, így bebiztosítva, hogy történelmi érmet szerez taekwondóban.

A döntőben sem várt rá könnyű feladat, a világbajnoki ezüstérmes, harmadik helyen kiemelt Aleksandra Perisic volt az ellenfele. Ahogy a vívóversenyeken, úgy ezúttal is egy lépcsőn vonultak le a döntősök, Márton jól láthatóan élvezte a felhajtást, mosolygósan, integetve lépett be a küzdőtérre. Az első pontot érő akció Mártoné volt, aki fejbe rúgta ellenfelét az első menet derekán, majd a végén még a törzsét is eltalálta a szerbnek, így 7-1-re behúzta a felvonást és előnybe került – két menetet kell megnyerni a győzelemért.

A második menetben Perisic csinálta meg az első pontokat, de Márton hamar egyenlített. Taktikus volt a küzdelem, kevesebb látványos akcióval, mint Márton korábbi mérkőzésein, de egy újabb testrúgással már a magyar került előnybe. Kivédekezte az utolsó perceket, így Márton Vivianáé lett az aranyérem, majd a Kanári-szigetek és Magyarország zászlójával ünnepelt.

Márton Viviana és ikertestvére, Luana magyar szülők gyermekeként már Tenerifén születtek, jelenleg Madridban élnek és finn edzővel, Suvi Mikkonennel készülnek. Luana 2023-ban, Bakuban világbajnoki címet nyert Magyarországnak, majd ezüstöt az Európa Játékokon. Utóbbi után úgy nyilatkozott, „olimpiai bajnok leszek, csak szólok”, ám végül nem sikerült kvótát szereznie – az ikrek különböző súlycsoportban versenyeznek, hogy ne vegyék el egymás elől a lehetőséget. Márton Luana is elutazott Párizsba és segítette testvére felkészülését.

A taekwondo 1988-ban, Szöulban bemutatósportként mutatkozott be az olimpián, érmekért pedig a 2000-es játékok óta küzdenek a sportolók, azóta pedig állandó sportágként szerepel a programban. A sportág hazája, Dél-Korea szerepelt eddig a legjobban az olimpián, 24 érme majdnem kétszer annyi, mint amit az örökös éremtábla második helyezettje, Kína fel tud mutatni (14).

Az eddigi legjobb magyar eredmény Salim Omar Gergelyé volt, aki Tokióban az ötödik helyen végzett. Salim idén kiesett a negyeddöntőben és nem került vigaszágra, a magyar csapat harmadik tagja, Józsa Levente az első mérkőzésén szenvedett vereséget.

