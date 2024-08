Losonczi kikapott az elődöntőben, bronzéremért birkózhat az olimpián

A kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Losonczi Dávid az ukránból lett bolgár Szemen Novikovval elődöntőzött a párizsi olimpián és szenvedett végül 3-1-es vereséget. Csütörtökön a bronzéremért csatázhat.

A világbajnoki címvédő magyar birkózó a Rafig Huseynov elleni magabiztos, 5-2-es sikerrel mutatkozott be karrierje első olimpiáján, majd a negyeddöntőben a szerbek orosz származású klasszisát, az idei Eb-győztes Aleksandr Komarovot is legyőzte, igaz, rendesen kicentizte a végét: úgy tűnt, hogy egy sokadik Komarov-akció sikerrel járt és Losonczi kilépett, és ugyan a bírók megadták a pontot a szerbnek, a magyar birkózó viszont rögtön jelezte, hogy nem hagyta el a zónát, Módos Péter pedig videózást kért. A zsűri kockáról kockára elemezte a történteket, és végül arra jutott, hogy Losonczi Dávid valóban nem lépett a szőnyegen kívülre. Mindez azt jelentette, hogy a világbajnoki címvédő magyar kötöttfogású 2-2-vel, később szerzett ponttal jobban állt, végül ki is védekezte a meccset, a továbbjutását pedig egy szaltóval ünnepelte.

Az elődöntőben a bolgár Novikov volt az ellenfele, akit korábban háromból háromszor legyőzött. Losonczi energikusan, magabiztosan érkezett meg a szőnyegre, és ő kapta az első pontot, majd a lentit választotta, meg is emelte riválisát, de a bolgár visszazuhant a szőnyegre, ki tudta védekezni ezt a szituációt. A magyar birkózó két esetben is a szőnyeg széléről tudott eltáncolni, így 1-0-ra vezetett az első menet után.

A mérkőzés képéből számítani lehetett rá, hogy őt figyelmeztetik, így egyenlített a bolgár, de Losonczi kivédekezte a lentit, nem tudta megemelni és átfordítani ellenfele, állva folytatták a küzdelmet. Másodszor is leküldték Novikovot a szőnyegre (ekkor már nem járt érte technikai pont a magyarnak), Losonczi pedig ezúttal is megemelte riválisát, aki ugyanakkor ki tudta védekezni ezt a helyzetet is.

A magyar próbált támadni a végéig, de őt lökték ki a hajrában. Losonczi is kitolta aztán a bolgárt, de nem adták meg, lent volt az ellenfél térde a szőnyegen. Challenge-et kért a magyar csapat, de nem adtak igazat, 3-1-re nyert a bolgár.

Megtettem mindent, beleadtam szívemet-lelkemet, tanácstalanul állok a történtek előtt. Túl kell tennem ezen magam, mert ha benne maradok, a bronzmeccs sem fog sikerülni. Mentálisan ezt most fel kell dolgoznom este, és holnap úgy kell kelnem, hogy a következő mérkőzés meglegyen

– nyilatkozta csalódottan.

Losonczi tavaly Belgrádban ugyan ezüstérmesként hagyta el a szőnyeget a világbajnoki döntő után, a nemzetközi szövetség elismerte, hogy hatalmasat hibázott a szőnyegelnök és a pontozóbíró, amikor nem ítéltek tust a számára, így utólag megkapta a vb-aranyat.