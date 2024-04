Kós Hubert az olimpiai bajnokkal holtversenyben nyert versenyről: Ez egy olyan pillanat volt, ami az egész úszókarrierem során megmarad majd

Kilenc hete tartó könnyített edzések után a 200 méteres hátúszásban világbajnok Kós Hubert nagyon várja már, hogy elkezdődjön a kemény munka a párizsi olimpiai felkészülés részeként.

A 100 m háton, 200 m háton, 200 m vegyesen és 100 m pillangón olimpiai szinttel rendelkező úszó három számban indult a Pro Swim-sorozat San Antonió-i versenyén, és mindegyiken – 100 m gyorson, 100 m pillangón és 100 m háton – egyéni csúcsot úszott, ráadásul utóbbi egyben országos rekord is volt.

A Kossuth Rádiónak nyilatkozva azt mondta, úgy alakult a programja, hogy kilenc hétig tartott a könnyített edzések időszaka.

„Szerintem még az életemben nem könnyítettem ennyit, de most már tényleg várom, hogy belecsapjunk a munkába, a felkészülés utolsó szakaszába” – hangsúlyozta. Hozzátette, az elmúlt időszakban folyamatosan egyre könnyebbek lettek az edzések, nekik pedig a társaival egyre gyorsabban kell úszniuk.

Nagyon sokan a csapatban nem úsztak annyira jól ezen az utolsó versenyen, amennyire én. Nagyon örülök, hogy tudtam ilyen jó időket úszni így a végén

Kós Hubert a texasi viadalon előbb 100 m gyorson 48.87 másodperccel nyerte a B döntőt, majd az olimpiai bajnok, világcsúcstartó Caeleb Dressellel holtversenyben, 50.84 másodperccel győzött 100 m pillangón, végül 53.08-cal bizonyult a legjobbnak 100 m háton. Utóbbiról, az új országos csúcsról megjegyezte: könnyű úgy rekordot dönteni, hogy az előző is az övé volt.

„A három úszásból az volt a leggyengébb” – árulta el.

Beszélt arról is, hogy az egész versenyt az olimpiára való felkészülésként fogta fel és már az előfutamokban is megpróbált jó időket úszni, úgy hozzáállni a versenyhez, ahogyan majd a nyári játékokon is kell. Példaként említette, hogy 100 m háton reggel 53.58-at úszott, amivel szerinte Párizsban a középdöntőbe kerülhetne, délután pedig tudott még ezen javítani.

„Összesen hatszor úsztam, és hatodikra még oda tudtam tenni egy országos csúcsot, ez tényleg nagyon pozitív dolog”.

A pillangó döntőjére úgy emlékezett vissza, hogy Dresselnek és neki is rosszul jött ki a benyúlása, nagyon rácsúsztak a falra, de örül a holtversenynek.

Tényleg jobb volt, mintha én nyertem volna, jobb volt, mintha ő nyert volna egyedül. Ez egy olyan pillanat volt, ami szerintem az egész úszókarrierem során megmarad majd

A 100 m pillangó döntője:

Kós elárulta, azért úszott a rövidebb, 100 méteres távokon, hogy előrébb lépjen az otthoni rangsorban, és adott esetben ezekben is el tudjon majd indulni Párizsban.

Bob Bowman, Kós edzője április elején jelentette be, hogy elhagyja az Arizona State Sun Devils csapatát, és a jövőben a Texas egyetemen felel majd az úszóprogramért. Ezzel kapcsolatban a magyar úszó úgy fogalmazott, egyelőre csak az olimpiára fókuszál, azért ment ki az Egyesült Államokba, hogy Párizsban a lehető legjobban ússzon, és „az olimpiáig nyilván nem változik semmi”, azzal pedig, hogy utána mi történik, majd akkor foglalkoznak.