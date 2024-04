Még az edzőlegenda is mosolygott a magyar úszó csúcsdöntését látva

Kós Hubert 100 méter háton saját országos csúcsát megjavítva győzött a Pro Swim-sorozat San Antonióban zajló állomásán.

A magyar szövetség közösségi oldalán arról számolt be vasárnap, hogy 53.08 másodperces idejével nemcsak fölényesen diadalmaskodott a texasi városban, hanem három századot faragott eddigi rekordjából, melyet tavaly a fukuokai világbajnoki döntőben ért el.

Jó ez a sprinterélet. Azért nem rossz, hogy háromból három egyéni csúcsot sikerült elérnem

– mondta a 200 méter hát világbajnoka arra utalva, hogy korábban 100 méter gyorson és pillangón is egyéni legjobbjával csapott célba. „Ma este még Bob Bowman is mosolygott. Igaz, aztán felsorolt kábé tizenöt hibát, amit a száz hát alatt csináltam. Az tény, nyitottban nem egyszerű hátat úszni, most úgy sikerült javítanom végre a vb-döntős időmön, hogy úgy tekeregtem, mint egy kígyó”.

#TYRProSeries 🇺🇸 – 🏊‍♂️ 100M DOS 1. Hubert Kós 🇭🇺 53.08 NR

2. Justin Ress 🇺🇸 54.36

3. Kacper Stokowski 🇵🇱 54.70

4. Jack Aikins 🇺🇸 54.73

5. Jack Dolan 🇺🇸 54.80#Natationpic.twitter.com/x69WZO3O7m — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) April 14, 2024

A 21 éves úszó arról is beszámolt, hogy a versenyek miatt volt nyolc-kilenc hét könnyítés, de most visszatérnek a kemény munkához, Párizsig már csak edzések lesznek.