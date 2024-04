Miután megnyerte az egyetemi úszóbajnokságot, távozik Kós Hubert edzője

A Swimswan információja szerint kevesebb, mint 48 órával azután, hogy az Arizona történelmi bajnoki címet szerzett, Bob Bowman megtalálta a következő kihívást. A szakember mostantól a texasi egyetem (University of Texas) úszó igazgatója, valamint a helyi férficsapat vezetőedzőjeként folytatja.

Utóbbi pozíciót a legendás Eddie Reese-től vette át, aki az olimpiai válogatók után hivatalosan is befejezte 46 éves pályafutását.

Introducing @coach_bowman as our Director of Swimming & Diving! 🤘#HookEm pic.twitter.com/y7JEbEn6NZ

— Texas Men’s Swimming & Diving (@TexasMSD) April 1, 2024