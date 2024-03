Sávolt Attila Marozsán Fábiánról: Az ő karrierjében még egy Grand Slam-győzelem is benne lehet

Sávolt Attila, a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) szakmai igazgatója szerint a Miamiban már negyeddöntős Marozsán Fábián akár Grand Slam-tornát is nyerhet.

„Fantasztikus, hihetetlen és óriási öröm, illetve büszkeség valamennyiünk számára” – jelentette ki a korábbi top 100-as játékos az MTSZ közösségi oldalán.

Ezek a győzelmek nagyszerű jövőt prognosztizálhatnak, és még sok ideje van, hiszen ez az első éve az ATP Touron. Az ő karrierjében bármi benne lehet, még egy Grand Slam-győzelem is

– fűzte hozzá Sávolt Attila, aki nemrég szívinfarktuson esett át.

Bardóczky Kornél, az MTSZ fejlesztési igazgatója arról beszélt, hogy számára ez nem nagy meglepetés, mivel tudja, hogy Marozsánban mekkora potenciál van.

„Hihetetlenül veszélyes tenisze van, mindkét oldalról agresszívan és gyorsan tud ütni, és ha megy neki a játék, és jó zónába kerül, akkor mint az eredmények is mutatják, bárkire veszélyes lehet. Most összejön az a találkozó Alexander Zverev ellen, amelyre már februárban is vártunk” – utalt arra, hogy a 3-2-re elvesztett Davis Kupa-selejtezőn a németek legjobbja nem jött el Tatabányára. A korábbi DK-válogatott közölte, Marozsán a top 20-ba is kerülhet a következő években.

Több mint öt éven át a szövetség kötelékében edzett, ez nekünk jó visszaigazolás, hogy igenis Magyarországról is el lehet jutni ilyen magasságokba

– erősítette meg Bardóczky Kornél.

Nagy Zoltán szövetségi kapitány azzal kezdte, hogy az év elején közölte Marozsánnal: jól megoldja a nehéz helyzeteket, és felnőtt a feladathoz.

„Szerintem ezt egyre inkább ő is elhiszi. Az 1000-es versenyek sokszor a Grand Slamekhez hasonlíthatók, és Fábi is szerintem így készült Miamira, szépen összeállt a játéka. Ő az a fajta játékos, aki a meccs közben fel tudja ismerni az ellenfél gyengéit, és képes arra, hogy ezeket ki is játssza” – mondta a szakvezető.

A rangsorban 57. Marozsán csütörtökön vívja karrierje harmadik ATP-negyeddöntőjét a világranglistán ötödik Zverev ellen.

A nyolcaddöntőjével máris a legjobb 50 közé lépett előre az élő világranglistán.