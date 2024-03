Bokaszalag-szakadással is majdnem továbbjutott az olimpiai bajnok

Elszakadt Andy Murray bokaszalagja a Miamiban zajló keménypályás tenisztornán.

A 36 éves játékos Tomas Machac ellen vívott kiélezett csatát még vasárnap, amit végül 5:7, 7:5, 7:6 (7-5)-re veszített el. A harmadik, maratonira nyúló szett végén kapott a bokájához, amely miatt ápolták is és utólag visszatekintve még csoda is lett volna, ha sikerül nyernie. A BBC keddi cikke ugyanis azt írta, hogy elszakadt a bokaszalagja.

– idézte a keserűen nyilatkozó brit játékost a BBC.

Andy Murray has suffered a full rupture of his Anterior Talo-Fibular Ligament and near full rupture of his Calcaneofibular Ligament Injury.

