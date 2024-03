Mikler: Remegő lábakkal készültem a meccsre

Ez a csapat már nagyon megérdemelte ezt a sikert, nyilatkozta Chema Rodríguez szövetségi kapitány, miután a magyar férfi kézilabda-válogatott vasárnap Portugália legyőzésével kijutott a nyári, párizsi olimpiára.

Utálok a portugálok ellen játszani, mert barátok vagyunk. Nagyon nehéz volt számomra ez a helyzet, mert azt kívántam, bárcsak mindkét csapat kvalifikálhatna

– jelentette ki a tatabányai mérkőzés után a magyarok spanyol edzője.

Rodríguez 2020 és 2023 között a portugál Benfica vezetőedzője is volt, amellyel 2022-ben megnyerte az Európa Ligát. A válogatott 30-27-re győzött vasárnap, ezzel a tatabányai csoport második helyén végzett.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy 12 év után ott lesz az olimpián a magyar férfiválogatott. Ez az ország, ez a csapat már nagyon megérdemelte ezt a sikert. A portugálok remekül játszottak, de az utolsó pillanatig küzdöttünk és mindent megtettünk a győzelemért” – mondta.

Hozzátette, a meccs előtt azt mondta, nem az számít igazán, hány gólt szereznek és mi lesz a végeredmény, hanem az, hogy családként érkeznek a csarnokba és családként is távozzanak onnan.

A mezőny legjobbjának megválasztott Imre Bence mind a kilenc lövését gólra váltotta. A jobbszélső vérbeli sportcsaládban nevelkedett, hiszen édesapja az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívó Imre Géza, édesanyja pedig az Európa-bajnok, olimpiai és világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó Kökény Beatrix.

Azt mondtam édesapámnak, remélem, 28 év alatt csak egy olimpia marad ki családi szinten, az pedig a tokiói volt, hiszen 1996 óta az összes olimpián ott volt vagy ő, vagy édesanyám

– mesélte a Ferencváros játékosa.

Hozzátette, csodálja a portugálok játékát, az utánpótlásban három játékosukkal is sokat szerepeltek egymás ellen. Mint mondta, nagyszerűen játszanak, nagyon jó ellenfélnek tartja őket. Saját magukról megjegyezte: szenzációsak küzdöttek, és a végén játékban is nagyon feljavultak.

A magyarok szombaton kikaptak Norvégiától, ezért a portugálokat mindenképpen le kellett győzniük a kvótáért.

Soha életemben nem tapasztaltam olyat, mint szombaton a vesztes mérkőzés után: úgy üvöltött le minket az edzőnk, hogy közben azt mondta, iszonyatosan büszke ránk. Ez szenzációs érzés volt

– árulta el Imre.

A junior világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó végül hangsúlyozta: nagyon köszönik egész Magyarországnak, illetve a szurkolóknak, hogy ennyien kilátogattak a tatabányai csarnokba, támogatták a csapatot és belehajszolták a játékosokat a győzelembe.

Imre az M4 Sportnak azt mondta, végig hittek a fordításban, az olimpiával viszont még nem szeretne foglalkozni, mert addig még májusban vár rájuk egy vb-selejtező, amelyen Litvánia lesz az ellenfél. A szélső azt megígérte, hogy Párizsban mindent beleadnak majd, és azt is hozzátette, a tapasztalat az,

hogy egy olimpiára nehezebb kijutni, mint ott jó eredményt elérni, hiszen csak 12 válogatott alkotja a mezőnyt.

A meccs utolsó gólját szerző Lékai Máté úgy fogalmazott, ilyen fontos találkozót talán még sosem nyert hazai pályán a csapat. Az irányító kiemelte, hogy a válogatottnak óriási tartása van, amit sokadszor bizonyítottak be. Lékai szerint a közönség is átérezte a meccs fontosságát, és a hajrában belehergelték a portugálokat a kapkodásba, és ezek a hibák is kellettek a magyar csapar sikeréhez.

„Nem öt perc lesz az ünneplés, azt megígérhetem” – mondta mosolyogva az FTC kézise.

A csapat rangidőse, a 39 éves Mikler Roland kezdett a magyar kapuban, de csak egyszer tudott védeni, így Bartucz László váltotta, és a folytatásban csak egy hetesre tért vissza, igaz, ott bejött a csere, mert kimaradt a portugál büntető.

„Remegő lábakkal készültem a meccsre, amely is, úgy is alakulhatott volna. Nagyon köszönöm a csapatnak, ez egy nagybetűs csapat, amelybe visszacsatlakozhattam.

Ez most nem az én kvalifikációs tornám volt, annál nagyobb érdemei vannak Bartucz Lacinak, minden elismerésem, le a kalappal, és ezúton is köszönjük neki. Nekem ma kimerült a szerepem abban, hogy imádkoztam, és küldtem a pozitív energiákat a kispadról

– nyilatkozta az M4 Sportnak Mikler, megemlítve, hogy semmihez sem hasonlítható érzés itthon, ennyi ember, köztük a családja előtt kivívni az olimpiai részvételt.