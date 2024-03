„Ki akarlak ütni a picsába, Mike Tyson!” – exinfluenszerrel csap össze a bokszlegenda

„A móka még csak most kezdődött” – nyilatkozta az 57 éves, korábbi nehézsúlyú profi világbajnok Tyson, aki olyan felvételeket tett közzé közösségi oldalán, amelyek az edzésén készültek.

A harminc évvel fiatalabb riválisa egy kisebb sértődést már kisajtolt magából, és zokon vette, hogy Tyson összekeverte a testvérével, Logannel.

– idézte a Profiboksz.hu portál Jake Pault.

Az egyelőre nem világos, hogy a mérkőzés bemutató jelleget ölt vagy ténylegesen profi csata lesz.

Paul legutóbb februárban lépett szorítóba, akkor az első menetben kiütötte Ryan Bourlandot, ezzel 9-1-re javította rekordját. Eddigi egyedüli vereségét Tommy Furytól, Tyson Fury féltestvérétől szenvedte el még 2023 februárjában.

Mike Tyson amióta 2005-ben visszavonult, csak egyszer bokszolt: 2020-ban Roy Jones Jr. ellen egy bemutató keretében.

A Paul–Tyson meccset élőben közvetíti a Netflix.

It’s JAKE PAUL vs. MIKE TYSON — yes, really! — in a LIVE BOXING event at AT&T Stadium you won’t want to miss. Airing live on Netflix Saturday, July 20 #PaulTyson pic.twitter.com/ULXVeCYeH6

— Netflix (@netflix) March 7, 2024