A hátizsákok kihagyhatatlan tartozéka ez az izomlazító gél

A természet legjavát és a tudományos szakértelmet ötvözve válik a mindennapi közérzetjavító szokásaink részévé a VoltaNatura. A növényi alapú gél enyhíti a zúzódásokat, véraláfutásokat, de sportolás és túrázás alatt és után is hatékonyan lazítja az izmokat.

Rendszeres testmozgás, egy megterhelőbb edzés vagy egy hosszabb kirándulás alkalmával is fokozottan igénybe vesszük a szervezetünket, függetlenül attól, hogy mennyire vagyunk sportosak. A terhelés hatására bárkivel könnyen előfordulhat, hogy akár már mozgás közben vagy közvetlenül utána kellemetlen izomfeszülést érez. Ez gyakorlatilag a test bármely részén jelentkezhet a végtagoktól a törzsön át egészen a nyakig, ami negatívan hathat a közérzetünkre is.

Az izomhúzódást különböző relaxációs technikákkal és pihenéssel is enyhíthetjük, de nagy támogatást jelenthet az organikus VoltaNatura gél jelentheti a problémánkra, mely izomfeszülésre vagy akár nagyobb izomhúzódások kezelésének kiegészítéseként is alkalmazható.

A termék 6 növény természetes erejét egyesíti, melyek kivonatai nyugtatják a feszült és/vagy összehúzódott izmokat. A biogazdaságból származó árnika, az ázsiai gázló és a vadgesztenye kivonatának nyugtató hatása segíti az összehúzódott izmok ellazítását, a fajdbogyó és a borsmenta illóolajok kellemes illatukról és frissítő hatásukról közismertek, míg az Aloe Vera jelenlétével a gél könnyen felszívódik és nem hagy zsíros érzetet.

A kivonatok elkészítéséhez a növények leghasznosabb részeit használják fel fagyasztva szárítási eljárással, melynek lényege, hogy a hasznos összetevőket a leghatékonyabban lehessen megőrizni.

A VoltaNatura gél azért is tökéletes választás az amatőr és profi sportolóknak és túrázóknak egyaránt, mert 50 milliliteres kiszerelésének köszönhetően még a legkisebb edzőtáskában vagy hátizsákban is elfér, de akkor is kötelező tartozéka lehet az útitáskánknak, ha a családdal megyünk hétvégi kirándulásra. Így ha már a testmozgás során észleljük az izomfeszülést, vagy valaki kisebb balesetet szenved, azonnal alkalmazhatjuk is, hiszen mindig kéznél lesz, ezáltal egyfajta biztonságot is adva nekünk.

A frissítő gél számtalan előnye közé tartozik még, hogy naponta akár 2-3 alkalommal is használható, tehát könnyen beilleszthetjük a napi rutinba, akár fizikai aktivitás előtt vagy után, a napszakokhoz igazodva, vagy egy sűrű munkanapot követően. Amennyiben a túlterheltség miatt kényszerpihenőre kényszerülünk a kirándulásokat vagy a sportot illetően, a visszatérést is nagyban felgyorsíthatja a VoltaNatura gél, amely az izomhúzódások mellett az elfáradt izmokra is jó hatással van és hatékonyan segíti a zúzódások felszívódását is.

Az organikus minősítéssel ellátott, újrahasznosított csomagolásban elhelyezett, vegán és szintetikus összetevőktől mentes VoltaNatura gél tehát adott, nekünk csupán annyi a dolgunk, hogy mindig nálunk legyen, hogy ne érhessen meglepetés.

PM-HU-VN-23-00031 Jóváhagyás dátuma: 2023. március