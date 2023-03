Négy góllal nyertek, így húsz év után nyerhetnek BL-párharcot a Fradi kézisei

A Ferencváros szombaton 28-24-re nyert a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában.

Jól kezdett az FTC, de miután rövid időn belül három ferencvárosi játékost is kiállítottak, ki tudtak egyenlíteni a montenegróiak (7-7). Mindkét oldalon hatékonyan működött a támadójáték, a védekezés kevésbé, egy-kétgólos előnye azért mindig volt a Fradinak, szünetben is 15-13-ra vezetett.

Bekezdtek a vendégek térfélcsere után is, egy 3-0-s szériával ötre nőtt az előny és mivel feljavult a zöld-fehérek védekezése is, így a Buducnost nem nagyon tudott közeledni. A montenegrói csapat a kapusa lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott, amivel a hajrában szorosabbá tette az eredményt. A Ferencváros viszont megrázta magát és négygólos előnnyel húzta be a meccset.

Az FTC legutóbb a 2002-es elődöntőben tudott párharcot nyerni a BL egyenes kieséses szakaszában, de komoly esélye nyílt a visszavágón véget vetni ennek az időszaknak.