Sporttörténelem a szemünk láttára: Mikaela Shiffrin megdöntötte Stenmark rekordját

Az amerikai Mikaela Shiffrin nyerte a szombati műlesiklást a női alpesisí világkupa-sorozat svédországi állomásán, Aréban, ezzel pályafutása 87. vk-sikerét aratta, és immár egyedüli rekorder.

A 27 éves, kétszeres olimpiai és hétszeres világbajnok Shiffrin pénteken érte be a vk-örökrangsort eddig egyedül vezető svéd Ingemar Stenmarkot, most pedig le is hagyta.

A 28. születésnapját hétfőn ünneplő Shiffrin 2012 decemberében éppen ezen a pályán aratta pályafutása első vk-sikerét. Ezúttal a svájci Wendy Holdener lett mögötte a második – közel egy másodperces hátránnyal –, a hazai közönség előtt szereplő Anna Swenn Larsson pedig a harmadik.

Shiffrin idén ötödik összetett vk-elsőségét gyűjti be, emellett műlesiklásban és óriás-műlesiklásban is övé a győztest megillető kristálygömb. A mostani szezonban a szombati volt a 13. vk-sikere.