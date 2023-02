Olyan csapattól kapott ki a Veszprém a BL-ben, amelytől korábban még soha

A Telekom Veszprém házigazdaként 37-36-ra kikapott a dán GOG csapatától a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában

A vendégek öt perc alatt elléptek 4-0-ra, de Momir Ilic időkérése után rendezte sorait a magyar csapat és sikerült előbb beérni a dánokat, majd meg is fordítani a mérkőzés állását. A GOG továbbra is gyorsan és kevés hibával támadott, de felnőtt a feladathoz a Veszprém is, így félidőben 21-19-re vezetett a magyar csapat.

Térfélcsere után is tartotta a jó játékot a GOG, amely ismét négy góllal ellépett, ám a veszprémi válasz ezúttal nem jött. Momir Ilic előbb létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott, majd időt kért, de túl sok hibát követett el támadásaiban, amiket rendre megbüntettek a skandinávok. Az utolsó két percre egalizálni tudott a Veszprém, de csak a GOG talált már be, majd rutinosan lepörgette a maradék időt.

A Telekom Veszprém korábban még soha nem kapott ki a dán csapattól korábban – mindössze negyedjére találkozott a két együttes –, csoportjában pedig a második helyen áll, ám a Magdeburg beérheti a fordulóban.