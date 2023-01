Kiderült, évi egymillió forinttal támogatta Magyarország Rapport Richárdot, aki román színekben sakkozik tovább

Mindösszesen egymillió forintos éves támogatási összegben részesült a Magyar Sakkszövetségtől Rapport Richárd, a világ ötödik legjobb sakkozója, aki tavaly jelentette be, hogy román színekben folytatja pályafutását – derült ki Szabó Tímea, a Párbeszéd képviselőjének közérdekű adatigényléséből.

A politikus Facebook-oldalán tette közzé az adatokat. Azt írta:

Végre megtudtuk, miért román színekben versenyzik a világhírű magyar sakknagymester, Rapport Richárd! A Sakkszövetség elküldte a támogatási összegeket: nemzetközi élvonalban versenyző Rapport az éves minimálbér kevesebb, mint felét kapta tavaly a saját hazájától!

Szabó Tímea beszámolója szerint hónapokkal ezelőtt kérte ki a Magyar Sakkszövetségtől, hogy pontosan mekkora támogatásokat nyújtottak az elmúlt évben Rapportnak. Mint írta, hosszas huzavona és többszöri kérés után kapta meg a választ. Rámutatott, hogy a mindösszesen egymillió forintos éves támogatási összeg körülbelül egy másodosztályú átlagos labdarúgó havi bére, vagy talán még annál is kevesebb, a KSH által közzétett éves minimálbérnek (2 008 800 forint) pedig kevesebb, mint a fele.

A politikus közölte: nem kell sajnos csodálkozni azon, hogy ezek után a 27 éves sakknagymester tavaly szeptemberben úgy döntött, hogy nem tud tovább a minimálbér feléből készülni a nagy versenyekre, inkább román színekben folytatja a nemzetközi pályafutását.

Világos tehát, hogy Rapport annak az igazságtalan, Fidesz által létrehozott magyarországi sportfinanszírozási rendszernek az áldozata, amely nem méri egyenlő mércével a tehetségeket, a támogatás kizárólag a miniszterelnök és holdudvara kedvenc sportágainak vagy éppen kedvenc sportolóinak jár.

– írta.

Hozzátette, a Magyar Sakkszövetség válaszából egyébként más érdekes dolog is kiderül: például, hogy még a Kőbánya Sport Klub is majdnem kétszer akkora támogatást – 1,75 millió forintot – kapott, mint Rapport. De a Tata-Naszály egyesületnek is több jutott, mint a világklasszis sakkozónak, nekik 1,35 millió forint. A sakkszövetség egyébként közzétette válaszát, ami itt érhető el.