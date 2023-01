Dánia lesz a magyarok negyeddöntős ellenfele a kézi-vb-n

A címvédő Dánia lesz a magyar férfi kézilabda-válogatott ellenfele a szerdai, stockholmi negyeddöntőben az olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. A középdöntő utolsó fordulójában, hétfőn Malmőben a dánok végig vezetve 30-25-re nyertek Egyiptom ellen, ezzel ők végeztek a IV. csoport élén.

Remekül, nagy lendülettel kezdték a dánok (6-2), ezért a Szeged és a Budakalász korábbi játékosa, az egyiptomiak szövetségi kapitányaként dolgozó Roberto García Parrondo már a nyolcadik percben időt kért. Csapatának a döntetlen is elég lett volna a csoportelsőséghez, de a különbség tovább nőtt (12-5). Az első félidő hajrájában egy 4-0-s sorozattal némileg felzárkózott Egyiptom, de így is ötgólos hátrányban volt a szünetben. A második felvonás elején megint elhúztak a skandinávok (22-14), akik végig rendkívül magabiztosan és gyorsan kézilabdáztak, így a vártnál is simábban győztek, írja az MTI.

A dánoknak ez volt sorozatban a 25. veretlen vb-meccsük.

Amióta 2017. január 17-én a magyar válogatott legyőzte őket az albertville-i nyolcaddöntőben, 24 siker és egy döntetlen a mérlegük, ezzel beállították Franciaország vb-rekordját.