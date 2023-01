„Most nem törött el a csont, csak a szalag szakadt el” – Mikler Roland sérülten játszotta végig a brazilok elleni meccset

A magyar férfi kézilabda-válogatott pénteken 28-25-re legyőzte Brazíliát a világbajnokságon, így továbbra is esélye van a legjobb nyolc között végezni, ami az olimpiai selejtezőtorna eléréséhez kell.

A mérkőzésen kulcsfontosságú teljesítményt nyújtott Mikler Roland, a magyar kapus kilenc védéssel segítette a csapatot, közte egy fenomenális bravúrral az 58. percben. A mérkőzés után kiderült, hogy a rutinos kézis úgy parádézott a kapuban, hogy sérülten vállalta a játékot.

„A svédek ellen az utolsó lövésnél eltalálták a műtött kezemet, amely ugyanilyen szituációból tört el, de hála istennek most nem törött el a csont, csak a szalag szakadt el. Megpróbáltunk mindent megtenni, amiért külön köszönet az orvosi stábnak, mert emberfeletti munkát végeztek minden kezelésnél. Az utolsó edzésen próbáltuk védeni a kezemet, úgyhogy most álltam azóta először kapuba.

Úgy voltam vele, hogy ’fáj-fáj, de csináljuk’, az adrenalin pedig dolgozott az utolsó pillanatig”

– mondta a találkozót követően az M4 Sportnak Mikler.

A válogatott kapusa a mérkőzés egészét is értékelte, szerinte a fiatal csapat rutintalansága és a fárasztó torna miatt is hullámzó a magyarok játéka, amit persze érzett is a pályán.

Tudtuk, hogy a brazil válogatottal nem lesz könnyű dolgunk. A mérkőzés folyamán is lehetett érezni, hullámzó volt az egész. Jól kezdtünk, elmentünk, aztán a félidő vége nagyon rosszul sikerült, de ott úgy voltunk vele, van még 30 perc, csak valahogy a végén vezessünk. Pont így is történt: voltak jó szakaszaink, aztán visszajöttek, a végén pedig nekünk volt egy jó szakaszunk, amivel győzni tudtunk.

Egyre fáradtabbak vagyunk, egyre több ilyen szakasz lesz, de jó lenne ezeket kiegyenlíteni és sokkal egyenletesebben, jobban játszani. Ez benne van a fiatalságunkban, a fáradtságunkban, esetleg a rutintalanságunkban, hogy van, amikor inkább a szív dönt, nem pedig a fej.”

A magyar válogatott a Zöld-foki Köztársaság ellen zárja a középdöntőt, amelyen egyértelmű esélyes lesz, eközben pedig ha Svédország legyőzi Portugáliát, akkor második helyen továbbjuthatnak a mieink.