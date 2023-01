Kiderült, miért mondta le az Australian Opent a korábban elveszettnek tűnt teniszező

A női teniszezők világranglistáját korábban vezető japán Oszaka Naomi bejelentette, hogy gyermeket vár.

A japán játékos nagy ijedtséget okozott azzal, hogy miután nevezett az Australian Openre, szint nyomtalanul eltűnt. Sokáig nem lehetett biztosan tudni, hogy hol van, mert a telefonját nem vette föl, közben viszont felbukkant Los Angelesben és Párizsban is. Vasárnap viszont hivatalosan is lemondta a melbourne-i tornán való indulást, majd szerdán bejelentette, hogy terhes.

– írta közösségi oldalán Oszaka.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 11, 2023