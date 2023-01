Az NFL-játékosok kört alkotva szökdécseltek, hogy meglepjék az ellenfelüket

A Kansas City Chiefs 31-13-ra nyert a Las Vegas Raiders vendégeként a profi amerikaifutball-liga (NFL) alapszakaszában, így megszerezte az első kiemelést a rájátszásban.

A meccs lényegi része már a második negyedben eldőlt el, a Chiefs ezt a játékrészt 17-0-ra nyerte, innentől elképzelhetetlenné vált, hogy beérje a Raiders. Mégsem az eredményről marad emlékezetes a meccs, hanem arról a játékról, ami előtt összekapaszkodva szökdécseltek körbe-körbe, mielőtt útjára indult volna a labda. A trükk bejött, touchdownnal végződött a játék.

So this just happened? 😂

📺: #KCvsLV on ESPN/ABC

📱: Stream on NFL+ https://t.co/nMh7vXuCB4 pic.twitter.com/rbasxmK9yJ

— NFL (@NFL) January 7, 2023