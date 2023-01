A darts-vb mindkét elődöntőjében nagyon elverte ellenfelét a finalista

Michael van Gerwen és Michael Smith vívja egymással a dartsvilágbajnokság döntőjét, miután mindketten ripityára verték elődöntős ellenfeleiket.

A holland éljátékos Dimitri Van den Bergh-et úgy verte 6-0-ra, hogy összesen csak négy leget engedélyezett csak a belga dartsosnak.

Fantasztikus tempót és átlagot diktált Van Gerwen, aki a negyeddöntőben is 5-0-ra nyert, vagyis sorozatban 13 szettet nyerve jutott fináléba.

A másik elődöntő is egyoldalúra sikerült, de azért nem ennyire. Smith a német Gabriel Clemens ellen 2-2 nyert szett után indult be, de akkor nagyon, magasabb szinten játszott, több szettet már nem is engedett az élete első vb-elődöntőben játszó Clemensnek. A német azonban nagyobb ellenállást tanúsított, mint Van den Bergh, mindössze egy szettben kapott ki 0-ra.

A döntőre kedden kerül sor 21:15-től.