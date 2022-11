Diszkvalifikálták a bokszolót, mert kidobta a ringből ellenfelét

Profi karrierje huszadik mérkőzésén első vereségét szenvedte el a hétvégén Clevelandben Montana Love, de ezt leginkább magának köszönheti. Diszkvalifikálták ugyanis a Steve Spark elleni meccs derekán látott megmozdulása miatt.

A 12 menetesre kiírt, feszült mérkőzés második felvonásában a hazai közönség előtt bunyózó, a találkozónak esélyesként nekivágó Love padlóra került. Folytatta, majd felrepedt a bőr a szeme alatt, miután a hatodik menetben összefejeltek Sparkkal. Csak hosszas egyezkedés után engedték tovább bokszolni az amerikait, ám ezután eldurvult az összecsapás, majd egy kötél melletti közelharcnál Love kidobta ausztrál ellenfelét a ringből.

Spark ugyan talpra érkezett és egyből visszamászott a ringbe, a mérkőzés nem folytatódott, Montana Love-ot ugyanis leléptették és kihirdették Steve Spark győzelmét.

Montana Love was disqualified for this — do you agree with the decision?🤔

(via @DAZNBoxing)

pic.twitter.com/DR076e1i30

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) November 13, 2022