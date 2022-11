Kézi-Eb: győri játékos vezérletével gázoltak át a franciák Románián

Franciaország és Lengyelország is győzelemmel folytatta szereplését a női kézilabda Európa-bajnokság csoportkörében, hétfőn.

Az olimpiai címvédő, az előző világ- és Európa-bajnokságon egyformán ezüstérmes franciák Szkopjében a románokat győzték le 35-21-re.

A mezőny legeredményesebb játékosa a győri Estelle Nze Minko volt hat góllal.

A kapusok közül Floriane Andre 44, Cléopatre Darleux 35 százalékos hatékonysággal védett.

PARDON?! 😵🇫🇷 What. kind. of. art is this?!

✍️ Chloe Valentini#ehfeuro2022 | #playwithheart | @FRAHandball pic.twitter.com/ejg7r4Fr9z

— EHF EURO (@EHFEURO) November 7, 2022