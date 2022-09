Egy alkalmazottjával jött össze, akár egész szezonra eltilthatják a kosárlabdaedzőt

Akár az egész szezonra szóló eltiltást is kaphat Ime Udoka, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) Boston Celtics vezetőedzője.

A 45 éves szakember ellen azért indítottak fegyelmi eljárást, mert az egyik női alkalmazottal folytatott intim, kölcsönös egyetértésen alapuló viszonyt. Az ESPN sportcsatorna szerint a Celtics és a liga között tárgyalás folyik annak a megállapítására, hogy mi legyen az ügy következménye, akár a teljes 2022/23-as idényre eltilthatják Udokát.

Celtics coach Ime Udoka had an improper intimate and consensual relationship with a female member of the team staff, sources tell @TheAthletic @Stadium. It’s been deemed a violation of franchise’s code of conduct.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 22, 2022