Ijesztő sérülést szenvedett a török kézikapus a Győri ETO ellen

A Győri Audi ETO KC házigazdaként 44-25-re legyőzte a török Kastamonu Belediyesit a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.

A törökök már négy és fél perc után időt kértek, bár akkor még csak 3-1-es hátrányban voltak. Hamarosan Ambros Martín győri vezetőedző is időt kért, mert csapata védekezése nem működött megfelelően, ezt kihasználva a Kastamonu jól tartotta magát. Az ETO az esélyesek nyugalmával kézilabdázott, a vendégek viszont nagyszerűen küzdöttek és a 16. percben egy 5-1-es sorozat végén már ők vezettek 12-11-re.

A döcögős első húsz perc után lendületbe kerültek a győriek, és villámgyorsan elkezdett nőni az előnyük, mivel a játékvezetők két és fél percen belül három kiállítással sújtották a törököket, írta az MTI.

Az első félidőt egy 12-2-es szériával zárták a hazaiak, majd a szünet után már a tíz gólt is meghaladta a különbség.

A vendégek a kapusuk lecserélésével létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak,

de az egyik győri ellenakció során a visszafutó hálóőr, Yaren Berfe Göker fejjel a kapufának ütközött, ezért nyakmerevítőt kapott és a mentők hosszú percekig ápolták.

Jó néhány lövést elhibáztak a házigazdák, ám ezúttal ez is belefért, előnyük így is folyamatosan nőtt. A két csapat harmadszor találkozott egymással, a győriek előbb 17, majd 16, most pedig 19 találattal nyertek.

Linn Blohm és Veronica Kristiansen nyolc-nyolc, Faluvégi Dorottya hat, Schatzl Nadine és Stine Oftedal öt-öt góllal járult hozzá a sikerhez. Silje Solberg 40, Sandra Toft 36 százalékos hatékonysággal védett. A túloldalon Katarina Jezic és Azenaide Carlos hét-hét találattal zárt.