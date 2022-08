„Uszik egy pokoli harcos” – Joshua előbb őrjöngött, majd dicsért a ringben

A 35 éves Uszikot a három pontozó közül kettő látta jobbnak 115-113, illetve 116-112 arányban, míg egy 115-113-ra a 32 éves, a világbajnoknál csaknem 11 kilóval nehezebb és egy fejjel magasabb kihívónak adta a 12 menetes meccset.

A csata után Joshua nem nagyon tudta elviselni a vereséget, dühében – egészen bizarr módon – felkapott két övet, felmutatta, majd kidobta mindkettőt a ringből, és elindult az öltöző felé.

Anthony Joshua lost his temper after losing his rematch to Oleksandr Usyk and reacted angrily by throwing two belts out of the ring. 🚨pic.twitter.com/VjS8z3UrGl

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 20, 2022