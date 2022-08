Ennyit Tyson Fury visszatéréséről, megint elköszönt

A korábbi hírekkel ellentétben mégsem tér vissza Tyson Fury.

A britek ökölvívója áprilisban legyőzte Dillian Whyte-ot és ezzel a Boksz Világtanács (WBC) nehézsúlyú világbajnokaként fejezte be karrierjét, ráadásul veretlenül. Ezek után sokan izgalomba jöttek, amikor felröppent augusztus elején a hír, miszerint mégis ringbe szállna, méghozzá Derek Chisora ellen. Csakhogy erről a meccsről nem sikerült megállapodni, majd pénteken bejelentette Fury, hogy tényleg itt a vége a pályafutásának.

– írta születésnapja alkalmából Tyson Fury.

MASSIVE THANKS TO EVERYONE WHO HAD AN INPUT IN MY CAREER OVER THE YEARS & AFTER LONG HARD CONVERSATIONS IV FINALY DECIDED TO WALK AWAY & ON MY 34th BIRTHDAY I SAY Bon voyage. HEARS A FEW WHO MADE IS SPECIAL ALONG THE WAY… pic.twitter.com/jNeF1CbBqm

— TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 12, 2022