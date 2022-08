Agyonlőtték minden idők egyik legnagyobb a Jiu-Jitsu világbajnokát

Agyonlőtte egy férfi Leandro Lo Pereira do Nascimentót, nyolcszoros Jiu-Jitsu világbajnokot.

A BBC beszámolója szerint a Clube Sirio koncertje után került összetűzésbe egy férfivel, aki egy üveggel hadonászva fenyegette meg. Miután világossá vált, hogy nem lehet szavakkal megnyugtatni a férfit, Lo ártalmatlanította és azt javasolta neki, hogy inkább menjen haza. Ezután viszont elengedte a férfit, aki erre pisztolyt rántott és homlokon lőtte a nyolcszoros világbajnokot, majd kétszer fejbe rúgta, mielőtt elmenekült.

According to the fighter’s lawyer, he is confirmed “brain dead”. Allegedly a scuffle between Lo & the shooter occurred during a show at the club, then he pulled a gun on Lo.

Per @g1 pic.twitter.com/WpuSxMjh6i

— Talen Guzman (@TalenGuzman) August 7, 2022

Azonnal kórházba rohantak a brazil szövetség által minden idők egyik legnagyobbjának nevezett Jiu Jitsu bajnokot, de visszafordíthatatlannak bizonyult az állapota. A tettes feladta magát, a rendőrség vádat emelt ellene. Leandro Lo minden idők egyik legsikeresebb brazil jiu-jitsu sportolója volt, nyolc világbajnokságot nyert az elmúlt tíz évben. Halála sokkolta a vegyes harcművészetek világát.