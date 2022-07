Krizsán nullázott, majd idő előtt, utolsó helyen fejezte be a vébét

A hétpróbázó Krizsán Xénia nulla pontos távolugrása után és kisebb sérülése miatt nem folytatja szereplését a eugene-i szabadtéri atlétikai világbajnokságon.

Az MTK Budapest 29 éves versenyzője hétfőn az első számban mindhárom kísérletére belépett, és az M4 Sportnak azt mondta,

ezek után nem kockáztat egy esetleges sérülést, így nem folytatja a viadalt. Még magasugrás közben húzta meg a közelítőizmát, augusztusban pedig Eb lesz.

Krizsán az első napon

Fizikálisan és mentálisan is jó formában vagyok, de a távolugrást elrontottam. Remélem, ezt is visszaadja majd az élet, és egyszer belőlem is kijön egy világversenyen az, ami bennem van