Bocsánatot kért Hamiltontól a rasszista kijelentéssel vádolt Piquet

Nelson Piquet szerdán közleményben kért bocsánatot Lewis Hamiltontól. A háromszoros világbajnok brazil egy tavalyi interjúban véleményezett egy koccanást Hamilton és Max Verstappen között, ami után a holland kiesett, majd a britet nem a nevén, hanem „neguinho”-ként említette. Mindezek után a Mercedes, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) is elítélte Piquet rasszistának vélt szavait, míg a pilóták kiálltak Hamilton mellett.

Minderre reagálva Piquet azt írta közleményében, hogy meggondolatlan jelzőt használt, ugyanakkor azzal védekezett, hogy a kifejezés a brazil nyelven „fickót”, „srácot” is jelent.

– áll Piquet közleményében, aki elnézést kért Hamiltontól és megjegyezte, szerinte kiforgatták a szavait, és ő is egyetért azzal, hogy a diszkriminációnak semmi helye a Forma-1-ben.

Nelson Piquet statement on his remarks about Lewis Hamilton. “What I said was ill thought out, and I make no defence for it, but the term used has widely and historically been used colloquially in Brazilian Portuguese as a synonym for ‘guy’ or ‘person’ 1/ pic.twitter.com/JVTtAd0Lqp

— Andrew Benson (@andrewbensonf1) June 29, 2022