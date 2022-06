Milák Kristóf száz méter pillangón is világbajnok lett

Milák Kristóf száz méter pillangón is világbajnok lett

Milák Kristóf a várakozásoknak megfelelően aranyérmet szerzett a budapesti vizes vébén 100 méter pillangón is.

Kapcsolódó Milák Kristóf világcsúccsal védte meg vb-címét, Németh Nándor szétúszásban döntött országos rekordot Kapás Boglárka és Kós Hubert is fináléba került, Hosszú Katinka és Szabó Szebasztián nem jutott tovább.

A kétszázon világcsúccsal nyerő világklasszis százon 50.14-gyel, élete második legjobb idejével elsőként került be a fináléba. A mezőnyből egyetlen valódi kihívója, Caeleb Dressel hiányzott, mert megbetegedett, így lényegében az maradt csak kérdés, hogy megdönti-e a tokiói olimpián úszott 49.68-as Európa-csúcsot, vagy sem.

Milák a 200-as döntőhöz hasonlóan az első 50 méter után már élen állt, végül az elődöntős idejével megegyező idővel, 50.14-gyel nyert világbajnoki címet. Ez egyben a magyar úszósport századik érme.

Milák Kristóf nevét 2017-ben épp a 100 méteres pillangóúszás során ismerhette meg ország-világ. Az akkor 17 éves tehetséget még nem nevezték 200-on, ott volt ugyanis a címvédő Cseh László mellett a Rióban bronzérmes Kenderesi Tamás is. Miláknak így maradt a rövidebb táv, ahol háromszor döntötte meg a junior világrekordot (az előfutam, az elődöntő és a döntő során) és kétszer az országos csúcsot (az elődöntőben és a döntőben), a fináléban pedig a második helyen végzett Caeleb Dressel mögött.

2019-ben is döntőbe jutott ebben a számban, ám akkor lemaradt a dobogóról, egy tizedre maradt le a harmadik Chad le Clos mögött – miközben Dressel elég magabiztosan védte meg a címét. Akkor Milák Kristóf azt mondta, a jelek szerint elfáradt, nem is fizikálisan, sokkal inkább a fejben, és a fal is „szarul” jött ki neki.

A tokiói olimpián aztán már ő volt 100-on Dressel legnagyobb kihívója, a döntőben az amerikainak világrekordot kellett úsznia, hogy megszerezze az aranyérmet. Hogy mekkora csatára késztette őt magyar riválisa jól megmutatta, hogy a célban Dressel magasba emelte Milák kezét, ami az olimpia úszóverseneinek egy legemblematikusabb pillanata volt.

Az amerikai idén visszalépett a vizes világbajnokság közben a versenyzéstől, így a visszavágóra még várni kell.