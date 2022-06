A 80-as évek óta nem volt ilyen sorozat az NHL-döntőben

A címvédő Tampa Bay Lightning Steven Stamkos két góljával 2-1-re legyőzte a vendég New York Rangerst, így 4-2-es összesítéssel megnyerte az NHL keleti döntőjét, és készülhet a Colorado Avalanche elleni fináléra.

A magyar idő szerint vasárnapi hajnali összecsapáson szinte végig a hazaiak voltak komoly mezőnyfölényben, majd a meccs derekán Stamkos keresztmozgásból, takarásból leadott lövését nem háríthatta Igor Sesztyorkin, aki egyébként szenzációs védett. Az 52. percben Stamkost állították ki, és ebből Frank Vatrano egyenlített egy hatalmas kapáslövéssel.

Azonban 21 másodperc múlva a büntetőpadról visszatért Stamkos megint villant: első kísérletét szép mozdulattal ugyan védte a vendégek orosz kapusa, ám a korongot nem tudta benntartani a lepkés kesztyűjében, az a hazai csatár lábára pattant, és onnan be a kapuba. A találatot végül videózás után adták meg.

A Rangers – amely 2-0-ra vezetett a párharcban – az utolsó négy meccsen csupán öt gólra volt képes, és ebből csak egyszer talált be azonos létszám mellett.

A rájátszásban sorozatban hetedik hazai összecsapásukat megnyerő és ezzel klubcsúcsot felállító hazaiak világsztár kapusa, a 27 éves orosz Andrej Vaszilevszkij 61. playoff-meccsén győzött, ezzel az örökrangsor 14. helyére jött fel.

A tavaly és tavaly előtt bajnok Tampa sorozatban harmadik alkalommal jutott a Stanley Kupa-döntőjébe. Ilyen bravúrra utoljára a New York Islanders volt képes, amely 1980-ban, 1981-ben, 1982-ben és 1983-ban is bajnok lett. Pat Maroon – aki 2019-ben a St. Louis Blues alakulatával is bajnok volt – megszakítás nélkül negyedszer lehet Stanley Kupa-győztes.

A Tampa sorozatban 11. párharcából jött ki győztesen, ennél többet a liga történetében csak az Islanders (19) és a Montreal Canadiens (13) tud felmutatni. A Colorado Avalanche ezt megelőzően 2001-ben vívott döntőt, azt megnyerte a New Jersey Devils ellen. A Lightning 2020-ban a Dallas Stars, 2021-ben pedig a Montreal alakulatát verte.

Az alapszakaszban az Avalanche mindkétszer legyőzte a Lightningot.

A nagydöntő magyar idő szerint csütörtök hajnalban kezdődik Denverben, és a második meccs is a Colorado otthonában lesz vasárnap hajnalban. A további időpontok (magyar idő szerint hajnali 2.00 órakor): június 21., 23., és ha szükséges 25., 27., 29.