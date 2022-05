Sikított a fájdalomtól, súlyosnak tűnő vállsérülést szenvedett az ETO leendő átlövője

A hazai döntetlent követően Viborgban 29-28-ra győzött a Team Esbjerg csapata, és ezzel bejutott a dán női kézilabda-bajnokság döntőjébe.

A mérkőzésen szinte végig a hazaiak fölénye érvényesült, a Viborg a 4. percben már 5-1-re vezetett, az első félidő hajrájában 16-10-re, majd 17-11-re is állt, így a szünet 18-13-as állása nem is mutatott olyan rosszul a vendégek számára. A hazaiak kapusa, Anna Kristensen nagyszerűen védett, a nyártól Győrben kézilabdázó Line Haugsted is remekelt, nyolc góljával csapata legeredményesebbje volt.

Azonban az 52. percben, 27-25-ös vezetésnél súlyosnak tűnő vállsérülést szenvedett, sikoltott a fájdalomtól. Ugyan a kispadról gyorsan jött a segítség, de nem volt elég,

a hangosbemondó a közönség soraiból is orvost kért.

Haugstedet az öltözőbe kísérték, a Viborg pedig elveszítve legjobbját összeesett, és a hátra lévő nyolc percben mindössze egy gólt szerzett, ugyanakkor négyet is kapott.

A győztes találatot a világbajnok norvég beállós, Vilde Ingstad szerezte, az Esbjerg ezzel 29-28-ra nyert és bejutott a döntőbe, ahol ellenfele az Odense vagy a Herning-Ikast lesz.

Sohasem láttam még ilyen jó meccset játszani. De a válla nagyon rosszul nézett ki, rettenetesen fájhatott neki, úgy sikoltozott

– nyilatkozta a dán Tv2-nek remegő hangon Kristina Jörgensen, a Viborg másik átlövője.

Jakob Vestergaard edző szintén a történtek hatása alatt volt, nem tagadta, hogy a vereség miatt sírt is.

„Line sérülése döntő volt a mérkőzés végkimenetelét illetően. Nyolc gólt lőtt, ő a világ legjobb védője, nem hiszem, hogy sok olyan csapat lenne, amely nélkülözhetne egy ilyen kaliberű játékost. Ez egyenértékű azzal, mintha az Esbjerg Henny Reistad nélkül játszana” – mondta.

Nagyon szomorúak vagyunk, hogy nem mi játsszuk a döntőt, de büszkék vagyunk arra, ahogy teljesítettünk. Nyernünk kellett volna.

A dán tv2 azt írta, Haugsted vállát a helyére tették, de még nem tudni, mennyit kell kihagynia.