Pisztolyt és kést szegezve rabolták ki az NHL-ben szereplő csatárt

Fegyveres rablótámadás áldozata lett Mitch Marner, a Toronto Maple Leafs sztárcsatára.

Marner hétfő este egyik barátjával moziba tartott, amikor maszkot viselő támadók pisztolyt és kést szegeztek a jégkorongozóra Toronto Etobicoke negyedében. Marner szerencsére nem sebesült meg, de a Range Rover kocsiját elvitték. A rendőrségi jelentés szerint a hokijátékost egyáltalán nem ismerték fel a támadók.

We can confirm Mitch Marner was the unfortunate victim of a carjacking in Etobicoke on Monday evening. He was unharmed in the incident and the Club & Mitch are thankful for Toronto Police Services’ support. Anyone with information is asked to reach out to Toronto Police Services.

